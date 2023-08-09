ورشة عمل عن الحوكمة وتعزيز حقوق الإنسان بمركز ومدينة صدفا بأسيوط

استقبل خالد ابراهيم عويس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا الدكتور علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة في زيارة رسمية. وتم عقد ورشة عمل في قاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بالتنسيق مع مدير وحدة حقوق الإنسان في المركز ومديري الإدارات ذات الصلة بخدمة المواطنين.

أهمية الحوكمة

تم مناقشة أهمية الحوكمة خلال الاجتماع، حيث تساهم الحوكمة الناجحة في تعزيز وتوزيع الصلاحيات وتحديد المسؤولية والمحاسبة، وتوضيح حدود اتخاذ القرارات على جميع المستويات وفي كل دور. تعتبر الحوكمة الناجحة العلاج لأولئك الذين يتجاوزون سلطاتهم وكذلك لأولئك الذين لا يستخدمون صلاحياتهم بشكل صحيح. تعزز الحكومة الشفافية والوضوح وتمنع أي تفضيل أو واسطة، وتضمن معاملة عادلة للجميع وفقًا لمصلحة المؤسسة بدلاً من المصالح الشخصية، كما تقلل من تضارب المصالح وتعزز أخلاقيات العمل.

تساهم الحوكمة الصحيحة في تسريع تحقيق النتائج وتصحيح المسار والأخطاء، حيث يكون هدف المحاسبة هو استخلاص الدروس المستفادة ومنع تكرار الأخطاء. ومن ثم، يتم تحسين النظام والإجراءات واستغلال الخبرات والمهارات التي تساعد الوحدة على تحقيق الفائدة والأهداف والنمو، مع التركيز على الخدمة الاجتماعية والاستدامة.

في نفس السياق، تناولت ورشة العمل أهمية تعزيز حقوق الإنسان في ظل توجه الدولة نحو تحقيق حياة كريمة وتوافر جميع الخدمات في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وعملية التحول الرقمي.

على هامش الاجتماع، عقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا العديد من الاجتماعات مع جمهور المواطنين واستمع إلى مطالبهم وعمل على حلها. اللقاءات تعد فرصة لتواصل الحوار المجتمعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز ومدينة صدفا بشكل عام.

ورشة عمل عن الحوكمة وتعزيزحقوق الإنسان برئاسة مركز ومدينة صدفا بأسيوط

ورشة عمل عن الحوكمة وتعزيزحقوق الإنسان برئاسة مركز ومدينة صدفا بأسيوط

ورشة عمل عن الحوكمة وتعزيزحقوق الإنسان برئاسة مركز ومدينة صدفا بأسيوط

ورشة عمل عن الحوكمة وتعزيزحقوق الإنسان برئاسة مركز ومدينة صدفا بأسيوط

ورشة عمل عن الحوكمة وتعزيزحقوق الإنسان برئاسة مركز ومدينة صدفا بأسيوط