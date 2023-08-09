حياة كريمة تنفذ 4 وحدات إسعاف في مركز ومدينة صدفا بأسيوط

قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، خالد إبراهيم عويس، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". وتركزت هذه المتابعة على مشروع إنشاء وحدات إسعاف في قريتي بني فيز ونزلة الابلق.

تنفيذ 4 وحدات إسعاف في صدفا

حيث تم تنفيذ عدد 4 وحدات إسعاف في الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، بمحافظة اسيوط وذلك بهدف تحسين الخدمات الصحية في المنطقة. حيث تم إحلال وتجديد نقطة الإسعاف في مدينة صدفا وأيضًا في قرية بني فيز. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة إسعاف في نزلة الابلق وكذلك في قرية البربا.

قد تم الانتهاء من تنفيذ وحدة الإسعاف في مدينة صدفا وتم تسليمها إلى هيئة الإسعاف. يعد هذا المشروع جزءًا من المشروعات الأساسية التي تهدف إلى تحسين خدمات الإسعاف وإنقاذ حياة المواطنين من خلال تقديم الإسعاف الأولي ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات التخصصية.

من المهم أن نلاحظ أن هذه المشروعات الصحية هي نتاج جهود حكومة مصر لتحسين وتطوير قطاع الصحة في المناطق الريفية، وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الريفية والحد من الفقر والانعدام في هذه المناطق.

حياة كريمة تنفذ 4 وحدات اسعاف في مركز ومدينة صدفا باسيوط

حياة كريمة تنفذ 4 وحدات اسعاف في مركز ومدينة صدفا باسيوط

حياة كريمة تنفذ 4 وحدات اسعاف في مركز ومدينة صدفا باسيوط

حياة كريمة تنفذ 4 وحدات اسعاف في مركز ومدينة صدفا باسيوط