تحسن الأحوال الجوية نسبيا في محافظة أسيوط

تحسنت الأحوال الجوية على محافظة اسيوط حيث سادت أجواء صافية غالبًا، وسجلت درجة الحرارة العظمى في الظل 40 درجة مئوية. وبلغت نسبة الرطوبة 41%. وكانت الرياح تهب باتجاه شمال - شمال غرب بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كيلومترًا في الساعة.

سرعة الرياح

وتم تسجيل سرعة الرياح اثناء كتابة الخبر بلغت 19 كيلومترًا في الساعة. ولا يُتوقع سقوط أمطار في الوقت الحالي. ومن المُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المساء إلى 25 درجة مئوية.

وفي العموم، يُتوقع أن تستمر الأحوال الجوية المستقرة على شمال البلاد، حيث من المتوقع استمرار سماء صافية وتراجع نسب الرطوبة. ومن المهم أن يأخذ الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق احتياطاتهم اللازمة لمواجهة درجات الحرارة العالية خلال فترات النهار، واحتياطاتهم لتغيرات درجات الحرارة في المساء والليل.

كما يجب توخي الحذر خلال النشاطات الخارجية، خاصة للأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية في الهواء الطلق، حيث يُفضل ارتداء ملابس مناسبة وشرب كمية كافية من الماء للمحافظة على الترطيب