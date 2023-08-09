الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سباك فقد حياته علي يد شقيقين من أجل دفاعه عن صديقه

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه

لقي سباك مصرعه، أثناء تدخله في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع شقيقين بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقين وتعديهما عليه بالضرب، فقاما بطعنه بمطواة أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

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سباك فقد حياته

وعلى الفور، صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعى أسعد. ا 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "ا. ج وشقيقه م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض" مطواة"  عدة طعنات نافذة بالجسد.
وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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