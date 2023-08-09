استئصال كيس مبيض من بطن مولودة في السعودية عمرها يوم واحد

تمكن فريق طبي في السعودية من استئصال كيس مبيض من بطن مولودة حديثة في عمر يوم واحد، في عملية جراحية استغرقت 90 دقيقة.

وذكر تجمع القصيم الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، أن المولودة خضعت لبعض الفحوصات الطبية بعد عملية ولادة طبيعية للأم، وأظهرت الأشعة المقطعية وجود كيس بحجم 4 سنتميترات داخل بطنها، فتقرر استئصاله بتدخل جراحي.

وأضاف البيان أنه عند الشروع في العملية الجراحية تبين وجود كيس بحجم كبير فتم استئصاله بنجاح مع المحافظة على حالة المبيض بشكل سليم، وتحسنت حالة المولودة بعد الجراحة وغادرت المستشفى رفقة ذويها دون أن تصاب بأي مضاعفات جانبية.



وأشار البيان إلى أن المستشفى أجرى 5461 عملية جراحية، منها 1827 عملية للأطفال، و3634 عملية للنساء، حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

