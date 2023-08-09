ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في سوق مدينة أسيوط

كتب - يوسف عبداللطيف :-

في اطار متابعة بوابة الوفد لأسعار الخضروات والفاكهة ومحال بيع الدواجن واللحوم في محافظة أسيوط، ارتفعت أسعار الخضروات في سوق مدينة أسيوط، وسط ازدحام كبير من المواطنين الذين يحاولون شراء مستلزماتهم اليومية من السلع الغذائية.

وقد سجل سعر كيلو البامية الخضراء 40 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو الطماطم بين 12.5 و 25 جنيهًا. وقد بلغ سعر كيلو الفلفل الحار بين 15 و 20 جنيهًا، بينما كانت تتراوح أسعار البطاطس بين 7.5 جنيه وكيلو الليمون بين 10 و 20 جنيهًا. وفقًا للتجار، تفاوتت أيضًا أسعار الخضروات الأخرى، حيث تراوح سعر الخيار بين 8 و 10 جنيهات، وسعر البسلة 10 جنيهات، والجزر بين 6.5 جنيهات. أما أسعار الفواكه، فقد سجلت أسعار البرتقال 10 و 15 جنيهًا، والفراولة 12 جنيهًا، والتفاح 20 و 30 جنيهًا، والموز 10 جنيهات، والثوم 5 جنيهات، والباذنجان بين 5 و 6.5 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، والملوخية الخضراء 10 جنيهًا للكيلو

تشديد الرقابة والحملات لضبط الأسواق

وقد حث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز ومسئولي التموين على تشديد الرقابة والحملات لضبط الأسواق ومحاربة التلاعب في الأسعار والاحتكار، ووقف محاولات التجار في رفع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية. كما أكد على أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين.