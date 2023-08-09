علي كميخ: محمد صلاح إضافة للدوري السعودي

تحدث علي كميخ نجم النصر السعودي السابق عن مشاركة الزمالك في البطولة العربية “ كأس الملك سلمان للأندية العربية ”.



وقال كميخ عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج الماتش: "خروج الزمالك من البطولة العربية كان أمرًا محزنًا على الجميع لكنه خروج مشرف، وحضور جماهير الزمالك كان من مميزات البطولة”.

وتابع: "شيكابالا هو أبرز لاعبي في البطولة العربية، أتمنى انتقاله لأحد الأندية السعودية".

وأكد: "انتقال محمد صلاح للدوري السعودي إن حدث مكسب وإضافة على المستوى الفني والأخلاقي، محمد صلاح سطر اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وأوضح: "مواجهة النصر مع الشرطة العراقي صعبة لأن الفريق يملك لاعبين مميزين وأبرزهم رستم كما يلعب كرة جماعية".

وأتم: "تواجد الشناوي على رادار الأندية السعودية يزيد قوة المسابقة".

