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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي كميخ: محمد صلاح إضافة للدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث علي كميخ نجم النصر السعودي السابق عن مشاركة الزمالك في البطولة العربية “ كأس الملك سلمان للأندية العربية ”.

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وقال كميخ عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج الماتش: "خروج الزمالك من البطولة العربية كان أمرًا محزنًا على الجميع لكنه خروج مشرف، وحضور جماهير الزمالك كان من مميزات البطولة”.
وتابع: "شيكابالا هو أبرز لاعبي في البطولة العربية، أتمنى انتقاله لأحد الأندية السعودية".
وأكد: "انتقال محمد صلاح للدوري السعودي إن حدث مكسب وإضافة على المستوى الفني والأخلاقي، محمد صلاح سطر اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي".
وأوضح: "مواجهة النصر مع الشرطة العراقي صعبة لأن الفريق يملك لاعبين مميزين وأبرزهم رستم كما يلعب كرة جماعية".
وأتم: "تواجد الشناوي على رادار الأندية السعودية يزيد قوة المسابقة".
 