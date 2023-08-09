حاتم خيمي يكشف سر الطفرة الرياضية في السعودية

كشف حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق سر طفرة الكرة السعودية وجذبها للنجوم والأسماء اللامعة.



قال حاتم خيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد بن سلمان قام بطفرة في الرياضة السعودية خلال أشهر قليلة، طفرات تُعمل في سنوات قام بعملها في أشهر"

أضاف: "النظام والعدالة على الجميع سر تطور الكرة السعودية، كرئيس نادي كنت أدخل الملعب يتوقع علي غرامة، هذا هو النظام العادل"

واختتم: "قرار محمد بن سلمان بسداد ديون الأندية الخارجية كانت البداية لتطور الكرة السعودية"

