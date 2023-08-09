زاهي حواس يكشف عن السائحين الأكثر إنفاقا في مصر

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن النجاح الكبير الذي حققه في مجاله جاء بسبب عشقه للآثار، إذ أن عمله في المجال الآثري، وعشقه للآثار ولد مشاعر كبيرة، وجعل الكثير يحب أن يسمع له، ويحب أن يسمع قصص الفراعنة، وما كان يقدمه هؤلاء العظماء.

وأضاف زاهي حواس، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه خلال تواجده في أمريكا أقام 23 محاضرة في 23 مكانا مختلفا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عدد الحضور لا يقل عن 1300 لـ 2000 شخص، والمحاضرات لم تكن مجانية وإنما بأسعار كبيرة.

السائح الأمريكي هو السائح الأهم لمصر

وتابع زاهي حواس، أن السائح الأمريكي هو السائح الأهم لمصر إذ أنه هو السائح الأكثر إنفاقا داخل مصر، موضحا أنه كان مهتم جدا في الفترة من عام 2013 بالترويج للسياحة المصرية، خاصة في ضوء حب السائحين للسياحة المصرية والفراعنة.

وأشار زاهي حواس إلى أن بعض المعجبين به أقنعوا 35 سائحا أمريكيا بالقدوم إلى مصر في فترة 2013، والتي كان من الصعب أن يتواجد فيها أي سياحة في مصر.