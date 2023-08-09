سكان الزواتين في الأربعين بمحافظة أسيوط منالزلهم غارقة بمياه الصرف الصحي

"نحن نموت بالبطء، وتقدّمت العديد من الشكاوى إلى الجهات المسئولة، سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحي، لإصلاح شبكة الصرف الصحي. ولكن ليس هناك أي تحسّن ولا حياة لمن ينادي. وتعودوا علينا بوعود كاذبة بحل المشكلة، ولكن لا أحد يقوم بحلها ولا يهتم بها، والنتيجة هي أن الناس يصابون بالأمراض ويعانون من أمراض مزمنة، وينتقضون للإصابة بالأمراض، وخاصة الأطفال وكبار السن".. بتلك الكلمات تحدث سكان شارع عباد الرحمن بالزواتين أمام الكنيسة الجديدة في الأربعين - التابعة إلى الوحدة المحلية لحي غرب بمحافظة أسيوط.

وقد طالب الأهالي محافظ أسيوط بالتدخل الشخصي لإنقاذ حياتهم وحياة أبنائهم، ولضمان توفير حياة كريمة لهم. إنهم أيضًا مصريون ومواطنون لهم حقهم في حياة كريمة، خالية من مسببات الأمراض، تمامًا مثل سائر المصريين.

تعتبر شبكة الصرف الصحي أمرًا حيويًا للمجتمع، حيث يعتمد عليها الناس للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وبوجود مشاكل في هذه الشبكة، يزداد خطر انتشار الأمراض وتفشي الجراثيم. لذا، فإن التدخل الفوري والجاد لإصلاح هذه المشكلة يعد ضرورة ملحة.

يجب أن يتعاون جميع المعنيين، بما في ذلك الوحدة المحلية ومجلس المدينة والصرف الصحي، للعمل سويًا من أجل حل هذه المشكلة وتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع. تدفع استمرار غضب السكان على وعود كاذبة بضرورة التحرك السريع والفعال لمعالجة هذه القضية.

نداء إلى محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يجب أن يستجيب لنداء الأهالي والتدخل شخصيًا، للعمل على إصلاح هذه المشكلة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمجتمع. إن الأرواح والصحة والرفاهية البشرية لا تعد جوهرًا هامًا فقط، بل هي حقٌ أساسيٌ يجب أن يُحترم ويُحافظ عليه لكل مواطن.