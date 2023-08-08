آلاف الأقباط مازالوا يحتفلون بصوم السيدة العذراء في دير درنكة بأسيوط، حيث يشهد الدير إقبالًا كبيرًا من الأقباط خلال أيام موسم الدير وصوم العذراء. وتقام القداسات اليومية طوال فترة الصوم، بالإضافة إلى احتفال كبير في الليالي الأخيرة من الصوم.

يعبر الأقباط عن فرحتهم الكبيرة وهم يتوافدون على دير درنكة بأسيوط، للاحتفال بصوم السيدة العذراء الذي بدأ أمس الاثنين. بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء مريم يوم 7 أغسطس 2023، وسيستمر لمدة 15 يومًا، حيث من المتوقع أن ينتهي في 21 أغسطس.

الطوائف المسيحية

يتفق العديد من الطوائف المسيحية المختلفة على صوم العذراء، بما في ذلك الأرثوذكس والكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان الكاثوليك. وتتمتع صوم العذراء بعدد من العادات الشهيرة بين الأقباط، مثل إقامة القداسات الإلهية والنهضات الروحية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأقباط بتحضير الفطائر، المعروفة باسم فطائر العذراء، ويوزعونها على أقاربهم والجميع، سواء أكانوا أقباطًا أم غير أقباط.

يحتل صوم العذراء مريم مكانة مميزة لدى الأقباط، حيث يلتزمون بأداء الصوم بنسك شديد. وبعضهم يزيدون عدد أيام الصوم للتعبير عن محبتهم للسيدة العذراء مريم. تستمر الاحتفالات في دير درنكة بأسيوط حتى نهاية فترة الصوم، وتشهد مشاركة واسعة من الأقباط الذين يحرصون على الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة

آلاف الأقباط مازالوا يحتفلون بصوم السيدة العذراء في دير درنكة بأسيوط

آلاف الأقباط مازالوا يحتفلون بصوم السيدة العذراء في دير درنكة بأسيوط

آلاف الأقباط مازالوا يحتفلون بصوم السيدة العذراء في دير درنكة بأسيوط

آلاف الأقباط مازالوا يحتفلون بصوم السيدة العذراء في دير درنكة بأسيوط