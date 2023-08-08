ماهر فرغلي يكشف أسرارًا عن الإخوان ودورهم في إحداث الفوضى بالدولة

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إنّ الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية اعتمد على إنهاك الدولة من أجل إحداث الفوضى بعد أحداث 2011، مشيرًا إلى أنها حددت "نقاط مؤلمة" من أجل إحداث آلام وأزمات في الدولة، على مستوى الإعلان والاقتصاد والمنظمات الحقوقية.

وأضاف، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة تمت صياغتها في المركز التابع للجماعة ببيروت عبر خبراء وباحثين، فقد رفضوا نموذج تشافيز في فنزويلا، ونموذج الانقلاب العسكري، لكنها لجأت إلى نموذج النقاط المؤلمة للجلوس على مائدة التفاوض.

وتابع الباحث: "من ضمن هذه النقاط المؤلمة استخدام العمل المسلح عبر مجموعات، وبناءً عليه فوجئنا ببيان حركة العقاب الثوري الإخوانية ثم كتائب حلوان وهددت الدولة المصرية بالاغتيالات وكل ذلك موثق بالصور والفيديوهات، ولكن هذه الكتائب فشلت، فتم تكليف محمد كمال بتشكيل اللجان النوعية".