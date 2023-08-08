إصابة ضابط شرطة بجروج في عملية تبادل اطلاق النار في جنوب السودان

أصيب ضابط شرطة بجروح في عملية تبادل إطلاق النار يوم الأحد في مدينة واو، حيث يزعم تورط عناصر من جهاز الامن في العملية.

وقعت عملية تبادل اطلاق النار بين منيون جندي في جهاز الامن الوطني، وضابط شرطة ملوك مدينق ليلة يوم الاحد.

بحسب السلطات نشب الخلاف على خلفية هجوم شنه الجندي على منزل ضابط الشرطة.

وقال جيمس سايمون، مسؤول الشرطة بالإنابة لراديو تمازج يوم الإثنين، إنه تم اتخاذ تدابير فورية للسيطرة على الوضع. مشيرا إلى أن الشرطي تم نقله الى مستشفى واو التعليمي لتلقي العلاج.

وأبان أن تم القبض على الجندي ومحتجز في وحدته الامنية، وان إجراءات قانونية بدأت ضده.

واوضح الشرطي، إلى أن النظاميين تبادلا اطلاق النار على خلفية مشكلة عائلية بينهم.

واضاف: "الجندي اطلق النار على ضابط الشرطة وأصابه في ساقه، لكن الإصابة لم تكن شديدة ".

وأكد أن رغم الحادث فإن العلاقة بيمن جميع القوات المنظمة في ولاية غرب بحر الغزال فيها نوع من الاحترام والتعاون ولا توجد أي مشكلة ويعملان في توفير الحماية الأمنية للمدنيين في الولاية".

وأوضح أن القضية هي مسألة شخصية، وسيتم التعامل معها ضمن الإطار القانوني لنظام المحاكم. وأكد أنهم يتواصلون مع إدارة الأمن الوطني للنظر في القضية إداريا.