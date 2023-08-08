أنباء عن انهيار سطح مول مكون من 4 طوابق بالقاهرة الجديدة

ترددت أنباء عن انهيار سطح مول مكون من ٤ طوابق منذ قليل، وتم الانهيار بالطابق الثاني من المول وهو مول تحت الإنشاء وذلك بمحور التحرير قسم أول القاهرة الجديدة.

أنباء عن أنهيار سطح مول مكون من ٤ طوابق بالقاهرة الجديدة

ولا يوجد مصابين بالواقعة وعززت الإسعاف بسيارتين تحسبا لإصابة أي شخص، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حل لغز سرقة شقة سفير ليبي سابق في الدقي

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، بعد ساعات قليلة ، في حل لغز سرقة شقة سفير ليبي سابق بعدما عاد مالكها وفوجئ بها فارغة تمامًا من كل محتوياتها.

و تعرض "أنبيه.م.و" سفير سابق لجمهورية ليبيا بإحدى الدول الأوروبية للسرقة بمنطقة الدقي بالجيزة، وأبلغ قسم شرطة الدقي بما تعرضت له شقته، وجاء فى المحضر الذي حرره المجنى عليها أنه فوجئ بسرقة جميع محتويات شقته "الدوبليكس" والمملوكة له والكائنة بـ22 شارع مصدق بالدقى بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر.

أضاف أنه فور توجهه للشقة فوجئ بخلوها من كافة المنقولات والمتعلقات الشخصية المملوكة له ولأسرته، واتهم كلًا من "توفيق.ع" رئيس اتحاد ملاك و"محمود.ف" محامٍ، بالتورط فى الواقعة.

انتقل فريق من رجال المباحث إلى مقر الواقعة، لإجراء معاينة للمكان وتم الاستماع لأقوال المجنى عليه وعدد من شهود العيان حول الواقعة.

بعد ساعات من التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على "محمود.ف" أحد المتهمين فى واقعة سرقة شقة سفير سابق لجمهورية ليبيا بإحدى الدول الأوروبية والكائنة بمنطقة الدقى بالجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 9885 سنة 2023 جنح الدقي وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وتستكمل جهات الأمن التحريات حول هوية باقي المتهمين ومعاونيهم في تصريف المسروقات.