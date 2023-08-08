تعميم وثيقة حقوق الطفل السكري على كل مدارس الغربية

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأنه سيتم تعميم وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس بكافة نوعياتها.

جاء ذلك خلال الدعوة الكريمة الموجهة من الأستاذ الدكتور سيد جلال، مدير عام التامين الصحي بالغربية، لحضور احتفالية الهيئة العامة للتامين الصحي فرع الغربية، لوثيقة حقوق الطفل السكري، أثناء اليوم المدرسي والامتحانات المحلية، وذلك في ضوء ما ورد من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، تم تعميم الوثيقة.

من جانبه، قررت مدير التربية والتعليم بالغربية، برئاسة الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة ، تعميم الوثيقة على كافه المدارس بكافة نوعياتها، ووضع هذه الوثيقة داخل الفصول، وتوجيه السيد رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية، بحصر اسماء الطلاب الذين لديهم مرض السكري من خلال قاعده البيانات، وتسليمها للسادة رؤساء لجان السير، بحيث يتم تطبيق وثيقه الطفل السكري أثناء أداء الامتحانات المحلية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.