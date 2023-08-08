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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

زي المطاعم| طريقة عمل صوص السينابون الأبيض

صوص السينابون
صوص السينابون

صوص السينابون الأبيض من الصوصات المميزة والتي تبحث جميع الأمهات عن الطريقة الصحيحة والمشابهة للمطاعم لتحضيره، وفي السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل.

صوص السينابون

طريقة عمل صوص سينابون الأبيض

المقادير

- جبن كريمي : كوب

- سكر البودرة : كوب

- حليب : ربع كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

 

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طريقة التحضير

ضعي الجبن الكريمي، والسكر، والزبدة، وخلاصة الفانيليا في وعاء.

اخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي الحليب مع الإستمرار في الخلط حتى تحصلي على صلصة ناعمة القوام لتزيين السينابون.

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