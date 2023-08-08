برشلونة يسقط توتنهام برباعية ويتوج بطلاً لكأس خوان جامبر

حقق فريق برشلونة لقب كأس خوان جامبر الودية بعد فوزه على توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

الشوط الأول

أنهى فريق توتنهام هوتسبير االشوط الأول من مباراته امام برشلونة متقدماً بهدفين مقابل هدف.

جاءت أحداث الشوط الأولى مثيرة منذ بدايتها بعدما نجح البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف التقدم للفريق الكتالوني بعد دقيقتين فقط.

سيطر برشلونة بعد الهدف ونجح في تشكيل خطورة على دفاعات توتنهام الا أنه لم ينجح في استغلال الفرص التي اتيحت له.

بمرور الوقت بدأ توتنهام يستعي توازنه وأصبح الفريق الأكثر خطورة في المباراة حتى نجح أوليفر سكيب في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 24.

استمرت خطورة السبيرز وترجم الفريق هذه الخطورة عندما سجل سكيب ثاني اهدافه واهداف فريقه في الدقيقة 36 لتنتهي احداث الشوط الأول بتقدم توتنهام بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني

بدأ توتنهام الشوط الثاني بضغط هجومي مميز وكاد أن يضيف الهدف الثالث في أكثر من محاولة بفضل التحركات المزعجة للجناح بيرزيتش والخطير ريتشارلسون.

واصل توتنهام سيطرته حتى قلب تشافي المدير الفني لبرشلونة المباراة بدفعه بعدد من التبديلات قلب الموازين خلال اللقاء.

بدأ برشلونة يفرض سيطرته في وسط الملعب وأصبح أكثر خطورة حتى جاءت النتيجحة 82 لينجح فيران توريس في تسجيل هدف التعادل للبلوجرانا.

وفي الدقيقة 90 ينجح البديل انسو فاتي في خطف هدف التقدم لبرشلونة قبل أن يضيف البديل الآخر عبد الصمد الزلزلي رابع اهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 93.