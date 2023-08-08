ضبط 42 طن قمح محلي محظور تداوله بأسيوط

كتب - يوسف عبداللطيف :-

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط وبالتعاون مع مباحث التموين من ضبط 42 طناً من القمح المحلي المحظور خارج منظومة التوريد. تم ضبط هذه الكمية داخل ثلاث سيارات في مركزي الغنايم والفتح قبل بيعها في السوق السوداء.

التصدي احتكار القمح المحلي المحظور

تأتي هذه الجهود في إطار التصدي لتخزين واحتكار القمح المحلي المحظور والذي يتم تداوله خارج منظومة التوريد. وتعمل أجهزة وزارة التموين ووزارة الداخلية بالتعاون للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحتها.

أكد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملة التموينية تأتي في إطار توجيهات محافظ أسيوط بضرورة متابعة توريد القمح المحلي لهذا الموسم. وبناءً على قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية، تم توجيه الحملة لضبط ومتابعة التوريد بناءً على المساحة المنزرعة.

تم تشكيل فريق حملة تموينية مكون من أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط للتحرك وضبط المخالفات. وقد أسفرت الحملة عن ضبط الكمية المذكورة من القمح داخل السيارات في مركزي الغنايم والفتح قبل أن تتم بيعها في السوق السوداء.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتسليمها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة. وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين الذين كانوا يقومون بتجارة القمح المحظور خارج منظومة التوريد.

تعد تلك العملية جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على مدى نزاهة وشفافية النظام التوريدي، وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. وتؤكد الجهات المعنية على استمرار العمل بهذه الحملات لضبط المخالفات وتسهيل الحصول على المواد الغذائية بشكل قانوني وعادل.