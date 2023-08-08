ضبط المتهم بإشعال النيران فى شخص بالدقهلية

القت الأجهزة الأمنية بمباحث طلخا القبض على المتهم بسكب بنزين وإشعال النيران فى آخر بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق شديدة ومتفرقة عقب سكب شخص آخر عليه "بنزين" وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الواقعة وتبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى محمود ع ا القصبي، والمتهم ا م ا ، وتطورت إلى مشاجرة وذلك على أثر خلاف بينهما حيث ان المجنى عليه استأجر محلا لتصليح التكاتك واختلفا على السعر وسكب المتهم «بنزين» عليه داخل توك توك وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات شديدة.

تم نقل المصاب لمستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

يذكر أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.