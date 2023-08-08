منتخب مصر يخسر أمام اسبانيا في كأس العالم لناشئي اليد

تلقى منتخب مصر لناشئي اليد خسارته الأولى في بطولة كأس العالم للناشئين أمام نظيره الاسباني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في ختام منافسات الدور الرئيسي.

وكان منتخب مصر قد حسم بطاقة تأهله لربع النهائي قبل خوضه مباراة اسبانيا والتي خسرها بنتيجة 42-35.

ويلتقي فراعنة اليد مع منتخب جزر فارو في مباراة ربع النهائي التي تقام ظهر بعد غدٍ الخميس بينما يواجه الماتادور الاسباني نظيره الألماني في قمة مثيرة.

ويسعى منتخب الناشئي للحفاظ على القب العالمي الذي حققه في النسخة الماضية عام 2019.