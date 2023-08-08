عاجل
صرخة أم: مجـرم خطف روح ابني أمام المارة.. سند البيت راح (فيديو)
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر يخسر أمام اسبانيا في كأس العالم لناشئي اليد

مباراة مصر واسبانيا
مباراة مصر واسبانيا

تلقى منتخب مصر لناشئي اليد خسارته الأولى في بطولة كأس العالم للناشئين أمام نظيره الاسباني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في ختام منافسات الدور الرئيسي.

txt

منتخب اليد يتصدر مجموعته بكأس العالم للناشئين

وكان منتخب مصر قد حسم بطاقة تأهله لربع النهائي قبل خوضه مباراة اسبانيا والتي خسرها بنتيجة 42-35.

ويلتقي فراعنة اليد مع منتخب جزر فارو في مباراة ربع النهائي التي تقام ظهر بعد غدٍ الخميس بينما يواجه الماتادور الاسباني نظيره الألماني في قمة مثيرة.

ويسعى منتخب الناشئي للحفاظ على القب العالمي الذي حققه في النسخة الماضية عام 2019.