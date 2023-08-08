القاهرة 34 درجة.. حالة الجو والأرصاد غدا الأربعاء

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والأرصاد غدا الأربعاء، وأوضحت الأرصاد استمرار وجود الرطوبة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

فيما أوضحت هيئة الأرصاد، حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يشعر المواطنين بحرارة الطقس، متوقعة أن يسود غدا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء 9 أغسطس 2023، توقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب، شلاتين، بحيرة ناصر، أبو سمبل على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب، شلاتين، بحيرة ناصر، أبو سمبل على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة.