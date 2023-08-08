جامعة الزقازيق تستقبل لجنة من "الأعلى للجامعات" لمتابعة مشروع الاختبارات الإلكترونية

استقبلت جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الأعلي للجامعات وشركة كونكت لإدارة المشروعات لمتابعة مشروع الاختبارات الالكترونية بالجامعات المصرية، وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي.

ضمت اللجنة كل من: الدكتور علاء عبد العاطي، والدكتور محمود الجندي من المجلس الأعلي للجامعات، وفريق إدارة شركة كونكت بقيادة العميد خالد سليمان.

وكان في استقبال اللجنة الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة والقائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور نبيل مصطفي المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والدكتور ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، والدكتور علي ثروت مدير وحدة شبكة معلومات الجامعة.

وخلال الزيارة، أثنت اللجنة علي أعمال الاختبارات الالكترونية بجامعة الزقازيق من خلال تطبيق جميع أنماط الأسئلة، ورؤية الجامعة لتطوير أعمال الاختبارات، وتوجه الجامعة في ظل التحول الرقمي نحو إجراء الإمتحانات إلكترونيا لطلاب الجامعة.