البحر الأحمر يقسو على المصطافين ويضرب بأمواج عاتية (احذروه غدًا)

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثير من المواطنين للخروج في رحلات إلى الشواطئ الصيفية والاستمتاع بـ البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأعلنت الهيئة العامة للـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المدن الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر والمتوسط، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلاً، على المدن المطلة على البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن نشهد غدًا نشاط في حالة البحر وارتفاع في الأموج، حيث تصل من (1.5:2 متر)، ويكون هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية، وحذرت المصطافين على الشواطئ من التقلبات الجوية والبحرية غدًا الاربعاء.

حالة الطقس المتوقع لبعض المدن الساحلية (المطلة على البحر المتوسط)

ـ حالة البحر بمدينة الأسكندرية تكون معتدل وارتفاع الموج من (1.5:2 متر)

ــ حالة البحر بمدينة العلمين معتدل وارتفاع الموج من (1.5:2 متر)

ــ حالة البحر بمدينة مطروح معتدل وارتفاع الموج من (1.5:2 متر)

ــ حالة البحر بمدينة جمصة معتدل وارتفاع الموج من (1.5:2 متر)

ــ حالة البحر بمدينة رأس البر معتدل وارتفاع الموج من (1.5:2 متر)

حالة الطقس المتوقع لبعض المدن الساحلية (المطلة على البحر الأحمر)

ــ حالة البحر بمدينة شرم الشيخ معتدل وارتفاع الموج من (1.5 : 2.25 متر)

ــ حالة البحر بمدينة الغردقة معتدل وارتفاع الموج من (1.5 : 2.25 متر)

ــ حالة البحر بمدينة مرسى علم معتدل وارتفاع الموج من (1.5 : 2.25 متر)

ــ حالة البحر بمدينة العين الشخنة معتدل وارتفاع الموج من (1.5 : 2.25 متر)

ــ حالة البحر بمدينة رأس سدر معتدل وارتفاع الموج من (1.5 : 2.25 متر)