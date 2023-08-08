يواصل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) جولته بمراكز محافظة الوادي الجديد بتفقد و دراسة المشروعات التنموية و الزراعية بمراكز ومدن المحافظة ؛ لبحث المقومات والفرص المتاحة للتعاون المشترك.

يقوم وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حاليًا بجولته التفقدية في مراكز محافظة الوادي الجديد. تهدف هذه الزيارة إلى دراسة وتقييم المشروعات التنموية والزراعية المنفذة في المنطقة، وبحث إمكانية التعاون المشترك مع السلطات المحلية والمؤسسات ذات الصلة.

زيارة مركز الداخلة

تمت زيارة مركز الداخلة في إطار هذه الجولة، حيث استهل الوفد زيارته بلقاء مع المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة وذلك لمناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في المركز. وتضمنت الجولة أيضًا جولة ميدانية مفصلة للاطلاع على المشاريع الزراعية والتنموية في المنطقة.

تمت مناقشة المقومات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات الزراعة والتنمية الاقتصادية والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد أعرب الأعضاء في الوفد عن استعدادهم لتوفير الدعم الفني والتقني والمالي لتنفيذ مشاريع جديدة في المنطقة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحسين وضع المجتمعات المحلية.

تعد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال تعزيز التنمية في البلدان النامية، وتستند سياساتها وبرامجها على التعاون المبدئي والإقليمي والبلدي. وتشتهر اليابان بخبرتها الكبيرة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، مما يتيح فرصًا جيدة للتعاون المشترك مع مصر في هذا الصدد.

أُثيرت العديد من الفرص والمقومات التي يمكن استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة في مراكز محافظة الوادي الجديد، وستقوم السلطات المحلية بدراسة وتحليل الاقتراحات والتوصيات التي قدمها وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا). ومن المتوقع أن يؤتي هذا التعاون المشترك ثماره في تنمية قطاعات الزراعة والتنمية في المنطقة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية المستفيدة

وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية يواصل جولته بمركز الداخلة في الوادي الجديد

وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية يواصل جولته بمركز الداخلة في الوادي الجديد