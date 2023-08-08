كأس خوان جامبر .. توتنهام يتقدم على برشلونة في الشوط الأول

أنهى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الشوط الأول من مباراته امام برشلونة في نهاي كأس خوان جامبر متقدماً بهدفين مقابل هدف.

جاءت أحداث الشوط الأولى مثيرة منذ بدايتها بعدما نجح البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هدف التقدم للفريق الكتالوني بعد دقيقتين فقط.

سيطر برشلونة بعد الهدف ونجح في تشكيل خطورة على دفاعات توتنهام الا أنه لم ينجح في استغلال الفرص التي اتيحت له.

بمرور الوقت بدأ توتنهام يستعي توازنه وأصبح الفريق الأكثر خطورة في المباراة حتى نجح أوليفر سكيب في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 24.

استمرت خطورة السبيرز وترجم الفريق هذه الخطورة عندما سجل سكيب ثاني اهدافه واهداف فريقه في الدقيقة 36 لتنتهي احداث الشوط الأول بتقدم توتنهام بنتيجة 2-1.