رسالة نصية توقع المتهمة بالتخلص من زوجها بعد دفنه بـ 43 يوما

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع ربة المنزل المتهمة بقتل زوجها عن طريق وضع السُم بكوب العصير، بمساعدة عشيقها بقرية كفر الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن تفاصيل مثيرة للواقعة من خلال اعترافات المتهمة.

وقالت المتهمة أمام النيابة، أنها متجوزة من المجني عليها مرزوق منذ 14 سنة، مضيفة كانت العلاقة بينا كويسة لحد ما أتعرفت على "أ.ح.ع" كان بيجي عندنا البيت عند حمايا بحكم إن هو من البلد من عندنا وفي نسب وقرابة بينا و من حوالي أربع سنين تقريبا بدأت أنا وهو نتعرف علي بعض ونكلم بعض في التليفون وصارت علاقة بيني وبينه.

واستكملت: "وبدأنا نتكلم أنا مع بعض وكنت ساعات بخرج معاه بالعربية بتاعته، و ساعات بيكون معايا أولادي، وكان بيجيلي البيت ونقعد مع بعض.

وتابعت المتهمة: "ساعتها العلاقة اتطورت بيني وبينه وبدا يجيلي البيت أكثر من مرة، وحصلت بينا علاقة جنسية، وأشارت في يوم قولتله إن زوجي بدأ يتعب بزيادة، وهو قالي إن إحنا لازم نريحه وأداني إزازة بيضاء فيها مادة سايلة وقالي إن دي هتخلص عليه حطهاله على أي عصير.

وأستطردت قائلة: "زوجي الله يرحمه قالي أنا عاوز اشرب عصير، و كان بيجب يشرب عصير فراولة على جوافة، عملتله العصير وجبت الإزازة اللي "أ.ح.ا" كان مديهالي وجبت سرنجة وسحبت منها حوالي واحد سم، وحطيته على العصير وقلبته وإديته لجوزي

وأضافت: "بعد ما شربه بحوالي نصف ساعة لقيت مرزوق جوزي الله يرحمه جسمه بدأ يريح ويتقل ولقيته دخل أوضة النوم علشان يريح جسمه، وبعدها بحوالي عشر دقايق لقيته قام ودخل الحمام، وفضل يرجع حوالي دقيقتين وبعدين رجع الأوضة تاني وقالي شوفيلي أي حاجة علشان تغطيني علشان أنا سقعان.

وقالت: "ساعتها خرجت وكلمت "أ.ح.ا" وقلتله على اللي حصل، وقلتله تعالي علشان أنا عملت اللي انت قولتلي عليه وخايفة، قالي متخفيش وأنا نص ساعة وجايلك، وبعدها لقيته جاي واتصل عليا وقالي إن هو موجود قدام باب البيت بتاعنا، ورحت فتحتله وقالي في إيه؟ قلتله مرزوق سقعان وجسمه مثلج وأنا عملت اللي انت قولتلي عليه، ومش عارفة اعمل إيه؟ وهو موجود جوه على السرير في أوضة النوم، قالي متخافيش وأنا هخلصك منه ، ولقيته اخد مخدة كبيرة كانت موجودة في الصالة وقالي ادخلي قدامي.

وأكملت المتهمة: "دخلت قدامه غرفة النوم، وساعتها مرزوق قالي اطفي النور علشان أنا عاوز أنام، وساعتها "أ.ح.ا" اتسحب من ورايا كان ماسك المخدة، ودخل جنب السرير من الناحية اللي فيها مرزوق، وساعتها أنا جيت أنام جنب مرزوق وحطيت إيدي على إيده الشمال وساعتها "أ.ح.ا" مسك المخدة وحطها علي وش مرزوق علشان يخنقه بإيده، وكان ماسك المخدة بإيده الشمال حاطط إيده اليمين على إيد مرزوق وفضل حاطط المخدة عليه خمس دقايق لغاية لما مرزوق نفسه قطع خالص، وبعدها هو مشي وأنا فضلت قاعدة جنب مرزوق لغاية النهار لما طلع.

وأوضحت: حوالي الساعة 10 ونص الصبح خرجت علشان انده لحمايا واقوله على اللي حصل قلتله تعال بسرعة شوف مرزوق فيه إيه وجه معايا ودخل الأوضة وشافه وساعتها راح جاب دکتور علشان يكشف عليه والدكتور قال إن مرزوق مات وإن سبب الوفاة سكته قلبية.

وأضافت المتهمة بعد وفاة جوزي بحوالي شهر ونصف لقيت بنتي بسملة بتتصل عليا وبتقولي إن عمها إسلام لقى على تليفونها رسالة من الرقم بتاع "أ.ح.ا" كان مضمونها كلام عادي، وساعتها إسلام كلمني وبيقولي إيه اللي بينك وبينه قلتله مفيش حاجة بيني وبينه، وبعدها حصلت مشكلة بين اهلي واهل مرزوق جوزي ولقيتهم بيقولولي ان في علاقة بيني وبينه وأنا قلتلهم الكلام ده مش صحيح، وساعتها هما خدوا التليفون بتاعي، وبتاع بنتي وبقى معاهم، وبعدها لقيت المباحث جم خدوني وجابوني على المركز، وجابوني النهارده على النيابة هو ده كل اللي حصل.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يتهم فيه زوجة شقيقه بقتله عن طريق دس السم له في العصير.

وبضبط المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت النيابة العامة استخراج الجثة بعد مرور 43 يومًا على دفنها وتشريحها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة، قبل أن يصدر التقرير النهائي ليؤكد أن الوفاة بسبب السم.