اقرأ غدًا.. الوفد يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفد يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الوفد يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين

عبدالسنديمامة: الزعماء الثلاثة ناضلوا من أجل الاستقلال جسدوا مباديء الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية

فؤاد سراج الدين زعيم استثنائي في تاريخ الوفد والوطن

د. وجدي زين الدين يكتب: فؤاد سراج الدين وطني من طراز فريد

"السيسي": مساهمة طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت عنوان للمحبة والمودة

الأمم المتحدة تشيد بإجراءات مصر في المجتمعات الريفية

تجرد من آدميته ونفذ جريمته بدم بارد.. عامل ينحر زوجته وطفلته ونجاة بناته الأربع من المذبحة

خطة عاجلة لإنهاءأزمة الكهرباء مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات إلى مساء الخميس.. ترشيح 112 ألفًا و240 طالبا وطالبة في 380 ألف مكان شاغر بالكليات