ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلته وإصابة 4 آخرين من أبنائه بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلته ابنة الـ8 سنوات وإصابة 4 آخرين من أبنائه بالجيزة.

الداخلية .. القبض علي المتهم بقتل زوجته وطفلته وإصابة 4 آخرين من أبنائه بالجيزة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها، إلى أنه في إطار جهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بقيام “عامل خردة - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية” بقتل زوجته “ربة منزل”، وابنته “طفلة 8 سنوات”، وإصابة "4 من أبنائه بجروح طعنية وذبحية، وهروبه من مكان الواقعة.

وتابعت أنه بسؤال إثنين من المصابات قررتا أن والدهما دائم تعاطى المواد المخدرة.

وبتاريخ الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاح أبيض "سكين" وتعدى عليهم فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال اختبائه بمسكن صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على أثر خلافات زوجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق