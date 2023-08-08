ندوة تثقيفية ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية بالفيوم

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، ندوة تثقيفية لتوجيه المرأة بمدينة اطسا، ضمن مبادرة "باب رزق" بمشاركة جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري.

يأتي هذا في إطار التطبيق الفعلي لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع المحافظة للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكاتف الجهود لانجاح مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ الندوات التثقيفية لتوعية السيدات بقرى المحافظة، وتقديم الدعم اللازم لكافة الفعاليات التي تنفذها المبادرة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة اطسا ان مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ليست تحسين خدمات وبنية تحتية فقط وإنما بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته، وتذليل جميع المعوقات التي تعوق مبادرة حياة كريمة والعمل على إنجاح جميع برامجها، من مشاريع بنية تحتية وبرامج بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية،وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته، ضمن البرنامج التمويلي "باب رزق" لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بقرى مركز اطسا.

مبادرة باب رزق لدعم المرأة الريفية بقرى الفيوم

وتأتي مبادرة "باب رزق" استكمالاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، انطلاقاً من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان، كما تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم والمهندس اشرف درويش رئيس جهاز المشروعات بالفيوم وخالد رمضان نائب جهاز المشروعات بالفيوم والمهندس مصطفى زين مدير مركز المعلومات ووحدة السكان بديوان عام محافظة الفيوم، والعديد من كوادر الجمعيات الاهلية واعضاء مبادرة وادي النيل بالبنك الزراعي بالفيوم وعدد من السيدات من أهالي المركز.