ندوة تثقيفية ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية بالفيوم
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، ندوة تثقيفية لتوجيه المرأة بمدينة اطسا، ضمن مبادرة "باب رزق" بمشاركة جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري.
يأتي هذا في إطار التطبيق الفعلي لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع المحافظة للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكاتف الجهود لانجاح مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ الندوات التثقيفية لتوعية السيدات بقرى المحافظة، وتقديم الدعم اللازم لكافة الفعاليات التي تنفذها المبادرة.
وأوضح رئيس مركز ومدينة اطسا ان مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ليست تحسين خدمات وبنية تحتية فقط وإنما بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته، وتذليل جميع المعوقات التي تعوق مبادرة حياة كريمة والعمل على إنجاح جميع برامجها، من مشاريع بنية تحتية وبرامج بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية،وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته، ضمن البرنامج التمويلي "باب رزق" لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بقرى مركز اطسا.
مبادرة باب رزق لدعم المرأة الريفية بقرى الفيوم
وتأتي مبادرة "باب رزق" استكمالاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، انطلاقاً من الدور الحيوي للمرأة الريفية في عملية التنمية، واهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان، كما تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.
جاء ذلك بحضور المحاسب محمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم والمهندس اشرف درويش رئيس جهاز المشروعات بالفيوم وخالد رمضان نائب جهاز المشروعات بالفيوم والمهندس مصطفى زين مدير مركز المعلومات ووحدة السكان بديوان عام محافظة الفيوم، والعديد من كوادر الجمعيات الاهلية واعضاء مبادرة وادي النيل بالبنك الزراعي بالفيوم وعدد من السيدات من أهالي المركز.