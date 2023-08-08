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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وليد سليمان يطمئن على ترتيبات معسكر قطاع ناشئي الأهلي

وليد سليمان
وليد سليمان

أنهى  وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي  كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الإعداد الخاص بفرق الشباب والناشئين، والذي يقام في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

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قام الكابتن وليد سليمان ومعه أحمد عيد إداري القطاع بجولة في منشآت الأكاديمية التي من المقرر أن تستضيف المعسكر خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ أغسطس الجاري، بمشاركة فرق مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

كان في استقبال وفد الأهلي الدكتور محمد سعد، مدير إدارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية، والدكتور ياسر إمبابي منسق المعسكرات الرياضية، حيث تفقد الكابتن وليد سليمان ملاعب الأكاديمية وصالات الجيم وحمامات السباحة وقاعات المحاضرات وأجهزة الاستشفاء، وعقد جلسات مع مسئولي الإقامة والتغذية والتجهيزات المختلفة.

وأشاد مدير قطاع الناشئين بالاستقبال الحافل من جانب مسئولي الأكاديمية، والجهود الكبيرة التي قاموا بها من أجل توفير الأجواء المناسبة التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه.