من العشرين للطالبية.. الحالة المرورية مساء اليوم

ظهرت كثافات متحركة مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

ظهر تباطؤ بشارع الهرم الرئيسى، فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كما شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وفى سياق اخر"تفاصيل مذبحة الهرم الأسرية"

مذبحة اسرية جديدة في الهرم، لم يتمالك عامل خردة نفسه بعد مشاجرة جمعته بزوجته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين أول أمس، بعد مشادة بينهما لوجود خلافات أسرية قديمة تجددت بتعنيف الرجل لزوحته على إنجابها البنات وتبديد حلمه في إنجاب ولد يحمل اسمه.

مما دفع الأب المتهم إلى إمساك سلاح أبيض ونحر عنق زوجته، وحاول قتل بناته الخمسة بذبحهن، ونجح في إصابتهن بجروح في منطقة الرقبة، مما أسفر عن وفاة واحدة منهن.

تفاصيل مذبحة الهرم

منطقة كفر غطاطي بالهرم كانت شاهدة على تلك الجريمة البشعة التي تخلى فيها المتهم عن آدميته، ونحر أعناق زوجته وبناته الخمسة، التي تم نقل 4 منهن إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما فقدت واحدة منهن الحياة متأثرة بإصابتها بجرح في العنق لتلحق بوالدتها.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل خردة بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصاب 4 آخريات من بناته في كفر غطاطي بالهرم.

وعلى الفور انتقل العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى مكان الواقعة.

وشرحت التحريات الأمنية، أن المتهم متزوج ولديه 5 فتيات بالغة أعمارهن ما بين 5 سنوات و16 سنة، ولديه سجل إجرامي في تعاطي المواد المخدرة، وأنه دائم التشاجر مع زوجته وبناته، وأن المتهم تشاجر مع زوجته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، واستمع الجيران أصوات الصراخ والاستغاثة وبفحص الأمر اكتشفوا الحادث.

تبين من المعاينة أن المتهم يدعى عبد المولى بكري يبلغ من العمر 41 سنة عامل خردة قام بإنهاء حياة زوجته رانيا حسن ربة منزل 40 سنة، وابنته جنا عبد المولى 11 سنة، وإصابة كل من ملك 18 سنة، ومنة 15 سنة، وسجدة 5 سنوات، ومي 8 سنوات، بسبب خلافات زوجية، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة.

قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للفتيات المصابات، وقررت عرض جثث المتوفتين على الطب الشرغي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وصرحن بالدفن، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.