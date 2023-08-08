عبدالسند يمامة: الزعماء الثلاثة ناضلوا من أجل الاستقلال

الوفد يحتفل بذكرى سعد والنحاس وسراج الدين

جسدوا مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية

فؤاد سراج الدين زعيم استثنائى فى تاريخ الوفد والوطن

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين كان زعيماً استثنائياً فى كل شىء ليس على مستوى الوفد فقط وإنما على مستوى الوطن بالكامل، وأشار الدكتور عبدالسند يمامة، بمناسبة ذكرى رحيل فؤاد سراج الدين التى تحل اليوم، إلى أن الزعيم سراج الدين هو صاحب عيد الشرطة الذى يوافق ذكرى رفضه الإنذار البريطانى، وإصداره الأوامر لرجال الشرطة بالتصدى للمحتل البريطانى فى مدن القناة وخاصة الإسماعيلية عندما كان وزيرًا للداخلية.

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة أن فؤاد سراج الدين هو صاحب قرار عودة حزب الوفد إلى الحياة السياسية. وأكد رئيس الوفد أن مسيرة الزعيم فؤاد سراج الدين السياسية حافلة بالإنجازات الوطنية، وله أدوار كاملة ومهمة فى صدور قوانين العمال ومجانية التعليم، إضافة إلى دوره البطولى فى إمداد الفدائيين بالأسلحة لمقاومة المحتل البريطانى، خاصة بعد إلغاء معاهدة 1936، فى إشارة صريحة من الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس ببدء التصدى للاحتلال البريطانى تمهيدًا لطرده من البلاد.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن شهر أغسطس شهر رحيل الزعماء الثلاثة خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، فقد رحل سعد والنحاس فى 23 أغسطس، وسراج الدين فى 9 أغسطس. وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن الزعماء الثلاثة التف حولهم المصريون فى قضايا الاستقلال الوطنى وطرد المستعمر البريطانى، لأنهم جسدوا مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.