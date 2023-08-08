غدًا.. محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات

تنظر محكمة جنح الأميرية، غدا الأربعاء محاكمة أخطر تشكيل عصابي لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، تعقد الجلسة برئاسة المستشار شهاب عشوش.

الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابي يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزي ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

وفى سياق اخر

مذبحة اسرية جديدة في الهرم، لم يتمالك عامل خردة نفسه بعد مشاجرة جمعته بزوجته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين أول أمس، بعد مشادة بينهما لوجود خلافات أسرية قديمة تجددت بتعنيف الرجل لزوحته على إنجابها البنات وتبديد حلمه في إنجاب ولد يحمل اسمه.

مما دفع الأب المتهم إلى إمساك سلاح أبيض ونحر عنق زوجته، وحاول قتل بناته الخمسة بذبحهن، ونجح في إصابتهن بجروح في منطقة الرقبة، مما أسفر عن وفاة واحدة منهن.

تفاصيل مذبحة الهرم

منطقة كفر غطاطي بالهرم كانت شاهدة على تلك الجريمة البشعة التي تخلى فيها المتهم عن آدميته، ونحر أعناق زوجته وبناته الخمسة، التي تم نقل 4 منهن إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما فقدت واحدة منهن الحياة متأثرة بإصابتها بجرح في العنق لتلحق بوالدتها.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل خردة بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصاب 4 آخريات من بناته في كفر غطاطي بالهرم.

وعلى الفور انتقل العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى مكان الواقعة.

وشرحت التحريات الأمنية، أن المتهم متزوج ولديه 5 فتيات بالغة أعمارهن ما بين 5 سنوات و16 سنة، ولديه سجل إجرامي في تعاطي المواد المخدرة، وأنه دائم التشاجر مع زوجته وبناته، وأن المتهم تشاجر مع زوجته في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، واستمع الجيران أصوات الصراخ والاستغاثة وبفحص الأمر اكتشفوا الحادث.

تبين من المعاينة أن المتهم يدعى عبد المولى بكري يبلغ من العمر 41 سنة عامل خردة قام بإنهاء حياة زوجته رانيا حسن ربة منزل 40 سنة، وابنته جنا عبد المولى 11 سنة، وإصابة كل من ملك 18 سنة، ومنة 15 سنة، وسجدة 5 سنوات، ومي 8 سنوات، بسبب خلافات زوجية، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة.

قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للفتيات المصابات، وقررت عرض جثث المتوفتين على الطب الشرغي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وصرحن بالدفن، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.