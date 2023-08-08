عاكس زوجة شقيقه .. شاب ينتقم من طالب بمدينة بدر

احالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، المتهم بقتل طالب، بسبب معاكسة زوجة شقيقه بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات ، أن سيدة كانت تسير في الشارع وقام طالب بمعاكستها أمام المارة، فلمحه شقيق زوجه، وركض خلفة للرد عليه وضربه أمام المواطنين إلا أنه لم يلحق، وعلى إثر ذلك قام بالتربص لشقيقه.

وأشارت التحقيقات الأولية، أن المتهم عندما شاهد شقيق الشاب الذي قام بمعاكسة زوجة شقيقه ركض نحو وتشاجر معه وهو ما أسفر عن وفاة الشاب، والذي لم يكن عن دراية بما حدث من شقيقه الذي ضايق السيدة.

وقال المتهم في التحقيقات الأولية، إن شقيق المجني عليه عاكس زوجة شقيقه، وهو ما أثار حفيظته وحاول الشجار معه، إلا أن الأخير ذهب بعيدا، كما أنه قوى البنية وعندما لمحت شقيقه الثاني تشاجرت معه، ما أسفر عن مقتله.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغ يفيد بوفاة طالب في المرحلة الجامعية إثر مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، بسبب معاكسة الأول لزوجة شقيق الأخير، مما أدي إلى ارتكابه الجريمة.

عقوبة القتل العمد

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء