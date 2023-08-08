وزير الرياضة يهنئ أحفاد الفراعنة في الطائرة بعد تأهلهم لدور الثمانية بكأس العالم بالأرجنتين

في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب..

في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، إلى منتخب ناشئين الكرة الطائرة تحت 19، بعد تأهلهم إلى دور الثمانية ببطولة العالم المقامة في دولة الأرجنتين خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.



وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 8 بعد الفوز اليوم على منتخب كولومبيا بطولة العالم، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25- 21”، ”25-21”، “25-16”، “30- 28”.



أكد الوزير على دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.