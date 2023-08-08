حسام بدراوى: بكل ثقة الحوار الوطني في مصر نجح بالفعل

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن هناك جهدًا جيدًا يبذل من حيث أن يبدي الجميع آراءهم، لكن أرى أن الحوار الوطني لا يركز في القضايا الرئيسة، ولكنى أرى حوارات هامشية تجري في كثير من الأحيان، متسائلًا: "هل هناك من يختلف على الأسلوب الذي يجري من خلاله مواجهة التحدي الاقتصادي؟

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وأوضح بدراوي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحلول موجودة، لكن الفكرة أن تلك الحلول لا تطبق، ونحن لا نتحدث عن نظريات، بل نتحدث عن حلول واقعية، مشيرًا إلى أنه هناك أمور عديدة في مصر تحتاج إلى حل بشكل قاطع ومؤكد، كي نستطيع أن نقول بكل ثقة أن الحوار الوطني في مصر نجح بالفعل.

وتابع :"لدينا أناس يتحدثون عن الحوار الوطني وكأنه الحكومة المصرية، والحقيقة لا، الحكومة مسؤولة أمام برلمان، وتحاسب أمامه، ومن الممكن أن تستبدل، وآخرون يتحدثون في الحوار الوطني عن تغيير قوانين، أقول لهؤلاء هذا ليس دور الحوار الوطني، تغيير القوانين في مصر دور البرلمان، وإذا كان البرلمان المصري، الذي من المفترض به أن يتمتع بالاستقلالية، سينظر إلى كل هذه الأمور والتوصيات فقط، ولن يخرج بالتعديلات الواجبة، فالحوار الوطني وقتها لن يقدم شيئًا، سنقول كلمتنا ورؤيتنا وسنمضي".