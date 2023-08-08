ارتفاع مُعدلات العجز النقدي في إسرائيل نهاية العام المالي الماضي

أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تزايد معدلات العجز النقدي في إسرائيل (عجز الحساب الجاري للدولة) حتى نهاية يوليو الماضي إلى ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلة 3ر18 مليار شيكل وذلك عن الأشهر الـ12 الماضية.

العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية

ونقلت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية المتخصصة في الاقتصاد عن المراقب العام للحسابات الحكومية بالوزارة إن عجز الحساب النقدي في إسرائيل جاء عن الفترة المشار إليها أعلى بواقع 3 مليارات شيكل عما كان متوقعا في التقديرات الأولية، وذلك نتيجة لتراجع إيرادات الحكومة الإسرائيلية بواقع 1ر4% وارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 8ر6% (بما يعادل 16 مليار شيكل) إلى 263.4 مليار شيكل، خلال الـ12 عشرًا شهرًا المُنتهية في 31 يوليو المنصرم.

وحسب وزارة المالية الإسرائيلية، تشهد الإيرادات تسجيل هبوط نسبته 1ر4% حيث لم تتجاوز 6ر269 مليار شيكل منذ بداية العام 2023 وتزامن ذلك مع ارتفاع في الإنفاق العام بواقع 8ر6% أي بما يقرب من 16 مليار شيكل مسجلا 4ر263 مليار شيكل مقارنة بذات الفترة من العام 2022.

وإلى جانب الانخفاض في الإيرادات، ارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية عام 2023 بنسبة 6.8%.