هلا رشدي تداعب جمهورها بـ "ميك أب" حفلها فى العلمين

حرصت الفنانة هلا رشدي، على ممازحة جمهورها عبر السوشيال ميديا بشأن إبداء رأيهم في “المكياج” الذي وضعته خلال حفل العلمين الأخير، مؤكدة أنها لم تستعن بأحد من ميك أب أرتيست.

ونشرت هلا رشدي صورة لها قبل حفلها بالعلمين عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وكتبت قائلة: "طيب أنا حاليا في رهان مع واحدة صاحبتي قاعدة جنبي وعارفه نفسها، ده كان الميك أب اللي حطيته في حفلة العلمين الأخيرة".

هلا رشدي

وأضافت: “كانت متضايقة وعايزة يبقى شكلي أجمل من كده فقالتلي ده كان إيڤينت كبير يا هلا كان لازم نجيب ميك أب أرتيست تحطّلك عشان وشك كان قد الطبق في الشاشات الكبيرة، وكان باين تفاصيله ردوا عليها أنتوا بقى”.

وكانت حرصت الفنانة هلا رشدي على توجيه رسالة إلى أصدقائها وجمهورها، إذ كتبت عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "استراحة طويلة حبتين من الغنا إلى تمام الشفاء إن شاء الله.. شُغل نتوءات على الأحبال الصوتية وحركات مطربين نص كم".

هلا رشدي وابنها

هلا رشدى ونجلها معز:

وأضافت الفنانة هلا رشدى: "والنبى لما نتقابل فى حتة وأسلم عليكم من غير صوت ما تهمسوش وأنتوا بتردوا عليا أو تحركوا شفايفكوا، اتكلموا عادى أنا بسمع والله.. وبعدين كفاية عليا التنمر اللى أهلى وأصحابى بيعملوه فيا من ساعة ما تعبت، يعني على سبيل المثال عايزين يمشوني بجرس عشان لما يدورا عليا يلاقوني، وقيسوا على ده حاجات كتير بقى، فشدوا حليكم فى الدعوات بالشفاء العاجل عشان أرجع زى البرنس كده وأنتقم منهم كلهم، بحبكم يا سر السعادة".

وكانت أعلنت الفنانة هلا رشدي توقفها عن الغناء بأمر الأطباء، وذلك بسبب إصابتها بالتهابات على الأحبال الصوتية.

هلا رشدي

وعلقت هلا رشدي على الأمر فى تصريحات صحفية قائلة: “الحمد الله على الابتلاء" وطلبت من كل محبيها أن يدعو لها حتى لا تزداد أزمتها المرضية، مضيفة أنها سوف تقضيها تيك توك هى وابنها معز.

وكانت غنت الفنانة هلا رشدي، “أهلًا بالعيد” مع كورال أطفال دار الأوبرا المصرية، ضمن احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبالفتاح السيسي.

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وأشعل الفنان حكيم، أجواء احتفالية عيد الفطر المبارك، وسط تفاعل كبير من أسر الشهداء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الفنان أحمد زاهر، وابنته الصغرى "منى" أولى فقرات احتفالية أبناء شهداء القوات المسلحة خلال عيد الفترة المبارك، وقالت منى زاهر: “صباح الخير يا ريس .. عيد سعيد عليك”، ليرد الرئيس السيسي: "صباح الخير يا منى، كل سنة وأنتِ طيبة يا جميلة".

هلا رشدي

وتابعت منى زاهر: "العيد زمان كان غير دلوقتي.. ليدخل أحمد زاهر ويقاطعها.. إيه ده العيد زمان إيه اللي العيد زمان .. زمان ده يا زئردة بالنسبة لكِ أول امبارح".

فاجأ طفل من أبناء الشهداء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأحضان، فور وصوله لمقر احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وكان تداول الكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة هلا رشدي من داخل الحرم وهى تغني بعد أن انتهت من مناسك العمرة الأمر الذي لاقت على إثره هجومًا شرسًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الغضب، وعلقت هلا رشدي على الفيديو قائلة: "السلام عليك يارسول الله .. السلام عليك يا حبيب الله.. صلوا على محمد".

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لم تسلم الفنانة هلا رشدي من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال أحدهم: "ملقتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل"، وقال أحد المتابعين الآخرين: "احترام الكعبة وهيبتها فين.. ده حتى اسمه بيت الله الحرام".

كانت المطربة هلا رشدي، قد شاركت مقطع فيديو قصير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ ظهرت فيه هلا رشدي خلال أدائها مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وبعد ذلك غنت هلا رشدي من داخل ساحة الحرم النبوي الشريف، في المدينة المنورة، وهى تغني للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الأغنية الشهيرة "رقت عيناي شوقًا".