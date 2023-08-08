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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسباب ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية 40%.. فيديو

الأدوات المكتبية
الأدوات المكتبية

علق بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتيبة على زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، معقبًا: “هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر وشح في الدولار”.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

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أسر منهكة

ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على شراء الكتب الخارجية، موضحًا أن الدورس الخصوصية السبب الرئيس لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معين تطبع كتاب معين يلزم الطالب بشرائه.

وأوضح بركات، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على أية معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدورس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية.

وأشار بركات رضا إلى أن الأسر منهكة بسبب الدورس الخصوصية وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، موضحًا أن الكتاب المدرسي ليس بنفس قيمة الكتاب الخارجي، كما أن الزيادة شملت جميع الأدوات المدرسية.

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