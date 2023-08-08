"سند شباب الصعيد" يستأنف نشاطه بالمنيا

استأنف كيان سند شباب الصعيد ، التابع لوزارة الشباب والرياضة ، عقد المقابلات الشخصية للشباب الراغب فى الإنضمام للكيان للمشاركة في الأنشطة الذى ينفذها الكيان، كذلك الانشطة والفاعليات التى تقدمها مديرية الشباب والرياضة.

وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، حيث شارك عدد كبير من الشباب والأعضاء الراغبين فى الإنضمام، حيث كان هناك اقبال من الشاب والفتيات والرواد ، الذين قدموا على إستمارة المشاركة فى الكيان من كافة مراكز وقرى المحافظة.

وجاءت لجنة المقابلات من قيادة سند شباب الصعيد، وبحضور الدكتور اسامه سمير ، الدكتور شريف البغدادى، الدكتورة ايرين عطيه اعضاء الهيئة الإستشارية بسند شباب الصعيد، محمود نصر منسق المحافظة، والعديد من قيادات الكيان والهيئة الإستشارية ورؤساء اللجان ، ومنسقين المراكز بالمنيا.

جدير بالذكر ان كيان سند شباب الصعيد ، هو كيان شبابى خدمي تنموي تطوعي، يعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، ويشارك بالعديد من الفاعليات والأنشطة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة، بجانب الفاعليات والمبادرات التى يقدمها الكيان على مستوى محافظات الصعيد، من الجيزة لأسوان، فى المجال التطوعي، رئيس الكيان عبد المنعم ابوجبل.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ومتابعة الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ،احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومعاوني وكيل الوزارة للشباب والرياضة.