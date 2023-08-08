وزير التربية والتعليم يكرم أوائل مدارس النيل المصرية الدولية

كرّم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الأوائل في مدارس النيل المصرية الدولية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وهنأ وزير التربية والتعليم الطلاب الأوائل في مدارس النيل الدولية ، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم الجامعية والبحثية، وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير، والبحث، والإبداع، وأن يسمو بوطنهم العزيز.



وقدم وزير التربية والتعليم للطلاب الأوائل شهادة تقدير، تحفيزا لهم على مواصلة التفوق العلمى، وأن يكونوا قدوة لزملائهم فى المراحل التعليمية المختلفة.

أوائل مدارس النيل الدولية

تكريم أوائل مدارس النيل الدولية

وحصل على المركز الأول في مدارس النيل الدولية الطالب عمر مصطفى عبد الغفار الغريب بأكتوبر محافظة الجيزة، والمركز الثانى الطالب علي مصطفى عبدالمنعم جمعة بمحافظة المنيا، والمركز الثالث الطالبة مريم رامي محمد سعيد بالعبور محافظة القليوبية، وحصلت على المركز الرابع الطالبة جومانا حسين علي محمد بأكتوبر محافظة الجيزة، والمركز الخامس الطالبة ملك خالد محمد بدر الدين بمحافظة المنيا.

تكريم أوائل مدارس النيل الدولية

جدير بالذكر أن طلاب مدارس النيل المصرية يحصلون على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

تكريم أوائل مدارس النيل الدولية

وتوضع المناهج في مدارس النيل الدولية يتم مراجعتها من قبل مستشارين مصريين وأجانب، فضلًا عن تأهيل المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق جامعة كامبريدج وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في العملية التعليمية، للحصول على أعلى جودة تعليمية ممكنة.