الرئيس التونسي يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع مصر

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية، سامح شكري، حرص بلاده على تعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع مصر في شتى المجالات.

وأعرب قيس سعيد - بحسب بيان للرئاسة صادر اليوم عن عزم بلاده الارتقاء بتلك العلاقات إلى أعلى المراتب وتنويعها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما المشتركة.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.