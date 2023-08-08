الرئيس الفلسطيني وملك الأردن يبحثان آخر التطورات السياسية في المنطقة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات السياسية في المنطقة.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية للأنباء، أن الرئيس عباس والملك عبد الله، عقدا اجتماعًا ثنائيًّا، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وأعقب ذلك، اجتماع موسع، انضم إليه وفدا البلدين.

ووصل الرئيس الفلسطيني، ظهر اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان، وكان في استقباله في قصر الحسينية، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني، ثم استعرض حرس الشرف.

وضم الوفد الفلسطيني المرافق للرئيس عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وحضر عن الجانب الأردني: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.