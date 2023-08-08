مرصد الأزهر يشيد بجهود إسبانيا في مواجهة التنظيمات المتطرفة

ألقت قوات الحرس المدني الإسباني القبض على اثنين من المشتبه في تورطهما في تجنيد الشباب والقُصَّر وتلقينهم الفكر المتطرف عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل من بينافينتي (ثامورا) وكوليرا (فالنسيا)، وذلك بعد تشكيل خلية إرهابية لنشر المحتوى المتطرف الخاص بتنظيم داعش عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسبانيا.

وقد وجهت النيابة العامة الإسبانية للمشتبه بهما اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية والعمل على استقطاب العناصر الجديدة لتنظيم داعش.

مرصد الأزهر يشيد بجهود إسبانيا في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأذنابها

ووفق التحقيقات فإن الفئة العمرية 18 عامًا كانت الأكثر استهدافًا من قبل المتهمين، كما ترجما العديد من المنشورات الخاصة بداعش إلى الإسبانية، إلى جانب رصد رسومات على الجدران ببعض الطرق العامة متضمنة شعارات لتنظيم داعش الإرهابي مثل: "دولة الإسلام باقية" وغير ذلك.

ويشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بجهود إسبانيا في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأذنابها ممن يسعون إلى تضليل الشباب واستقطابهم وتدمير عقولهم بالفكر المتطرف، لافتًا إلى توطيد التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني والمنصات الإلكترونية المختلفة للكشف عن النشاطات المشبوهة والحد من انتشارها فضلًا عن توفير الدعم اللازم للشباب وتعزيز قدراتهم للتصدي للتأثيرات السلبية الناتجة عن منصات التواصل الاجتماعي.