ظاهرة خطيرة بالأمواج تهدد الشواطئ واتحاد الغوص يحذر المصيفين من خطر الموت

كشف هشام الشوبكي، كبير مدربي الغوص وعضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مخاطر العوم في البحار في ظل وجود تيارات السحب التي تهدد حياة الناس وتعرضهم للخطر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن أكبر غواص في مصر هو محمود القرش أسطورة الغوص في العالم سحبه تيار البحر منذ 20 عامًا ولم يعثر أحد على جثته حتى الآن.

البحر ملوش كبير:



وأكد هشام الشوبكي، كبير مدربي الغوص وعضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن البحر “ملوش كبير” ومعظم الغرقى من أصحاب رحلات اليوم الواحد، القادمين من خارج المحافظات الشاطئية.

وأكد أن تيارات السحب يمكن أن تؤدي للغرق حتى في حال مقاومتها من قبل الشخص؛ لأن البحر أقوى من الإنسان، مضيفًا أنه في حال الإحساس بأن الرمال تنسحب من تحت الأقدام فإن هذا يوحي بوجود تيار سحب ويجب الجري فورًا خارج المياه.

وأضاف أنه يجب السباحة على الظهر خلال وجود تيارات السحب، مطالبًا بضرورة ارتداء “اللايف جاكيت” خلال النزول للبحر، لأنه يبقي الشخص طافيًا فوق المياه نحو 24 ساعة.

ولفت إلى أن شركات الإنقاذ تتقاضى ملايين ولا تقدم شيئًا، مشيرًا إلى أنه أخرج 6 غرقى خلال أسبوع، مضيفًا أن السيدة التي تذهب إلى الشواطئ ومعها حلة المحشي تنشغل عن أولادها ولا تتابعهم خلال النزول إلى المياه، محذرًا من استخدام الكاوتش والعوامة لأنها لا تحمي من الغرق.