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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي: ناقشت مع رئيس وزراء هولندا احتياجاتنا الدفاعية الحالية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن تفاصيل المكاملة الهاتفية التي جمعته برئيس وزراء هولندا، مؤكدا أنهما ناقشا احتياجات كييف لحماية البنية التحتية لمبادرة حبوب البحر الأسود.

وكتب زيلينسكي، عبر حسابه على منصة إكس: تلقيت مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء هولندا مارك روت.. إنني ممتن لانضمام هولندا إلى الإعلان المشترك لمجموعة الدول السبع بشأن دعم أوكرانيا.

وأضاف: ناقشنا الضمانات الأمنية الثنائية المستقبلية في إطار هذا الإعلان، والتي ينبغي أن تستند إلى الدور الرئيس لهولندا في تحالف الطائرات المقاتلة.

وتابع: تحدثت عن الوضع في ساحة المعركة، ولخصت الاحتياجات الدفاعية الحالية، بما في ذلك المدفعية والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي، لحماية البنية التحتية لمبادرة حبوب البحر الأسود.

واختتم بالقول: تبادلنا التقييمات الإيجابية لاجتماع المستشارين في المملكة العربية السعودية، وناقشنا الخطوات التالية في التحضير لقمة السلام العالمي.

 

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