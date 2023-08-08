انطلاق فعاليات مبادرة (أنت بداية الحكاية الشباب صناع القرار) بالمنيا

انطلقت فعاليات رابع اللقاءات الحوارية ، لمبادرة ( انت بداية الحكاية الشباب صناع القرار) ، وذلك بإدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ،والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب .

بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، والمتضمن لقاءات حوارية للشباب، تحت عنوان مبادرة الشباب صناع القرار، حيث شارك فى اللقاء 100 شاب وفتاة، بدء اللقاء بالسلام الوطني ، ثم كلمة الدكتور احمد نشأت استشاري هيئة مؤسسة القادة للتعريف بالمبادرة ، والمسابقة الخاصة بالشباب صناع القرار ومحتوى اللقاءات الحوارية وكيفية الاستفادة منها.

تلاها محاضرة والذى تحدث عن ادارة الموارد البشرية والإقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحدث عن التحديات التى تواجه الشباب والمغريات، وكذلك الإستخدام الغير سوى للتكنولوجيا وأضراره، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودور التكنولوجيا في رفع معدلات الإنتاج ثم حوار مفتوح مع الشباب ، ومحاضرة الدكتور مؤمن محمد حسين مستشار لجنة التدريب والتثقيف بالمؤسسة ، والذى تحدث عن التكنولوجيا والتحول الرقمي ولغة العصر والذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني واهميته ، وبدء بحوار مع الشباب المشاركين ، محاضرة الدكتورة شيرى نبيل .

تخلل اللقاء مجموعة من الأسئلة والإستفسارات التى قام بالرد عليها ممثلوا مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة القادة ، لتوضيح بعض الأنشطة والبرامج والفاعليات ، والتى تقدمها وزارة الشباب والرياضة من التدريبات والمبادرات والفاعليات والأنشطة الشبابية والرياضية ، وتوضيح ما تقدمة وحدة طور وغير ومشواري، واندية السكان وادارة التدريب والمشروعات بالوزارة والمديريات .

وما تقدمة من تدريبات مختلفة ، في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجي والمهارات الحياتية، والتسويق وملتقيات التوظيف ، وغيرها من الأنشطة والتى تقدم مجانا لكافة المشاركين بشهادات معتمده، والتي يتم نشرها بشكل كبير على صفحات الوزارة ، ومنصة كياني والمركز الإعلامي ووحدة المنسقين الإعلاميين والمواقع الرسمية للوزارة ، والتى تنشر كافة الفاعليات والتدريبات والبرامج والأ نشطة وتعريف الجمهور لما يتم .

كذلك فى المجال الرياضي من خلال مشروع الموهبة ، والبطل الأوليمبي ، وكابيتانو مصر ، وغيرها وبرامج النادي الثقافي ، وانشطة مراكز الإبداع والفنون والحرف ، والمشغولات اليدوية ، والتراثية واندية الفتاة والمرأة، والموجود بكافة مراكز الشباب والإدارات الفرعية والمديرية، ودعى الحضور للمشاركة ب=أنشطة المديرية ومراكز الشباب للتعرف على كافة الفاعليات والأنشطة المقدمة .

من خلال صفحات التواصل الرسمية والمركز الإعلامي، حيث ان مراكز الشباب والأندية والمديرية تفتح ابوابها لكافة الشباب وافراد الأسرة، وان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اشار إلى ان وزارة الشباب والرياضة بكافة مديرياتها ، هى بيت الشباب المصري.

واشار محمد عبدالمنعم منسق مساعد مؤسسة القادة بالمنيا ، ان المؤسسة تقوم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، بتقديم العديد من البرامج والتدريبات ، وتنطلق من هذه اللقاءات الحوارية بكافة المحافظات ، لسماع الشباب لأفكارهم، ومقترحاتهم والعمل على تنمية وتمكين الشباب، وحث الشباب إلى التعرف على انشطة وزارة الشباب والرياضة ، من خلال المواقع الرسمية ومنصة كيانى وبوابة الوزارة.

جاء ذلك بحضور مدحت موريس مدير إدارة الشباب بالمديرية ، محمود شحاته منسق البرنامج بالمديرية، خليفة مدير مركز شباب مدينة سمالوط ، محمد عبدالمنعم منسق مساعد مؤسسة القادة بالمنيا ، حازم مشاطي عضو الهيئة الإستشارية العليا ، محمود الريدى المدير التنفيذى للمؤسسة والعديد من قيادات ، وأعضاء مؤسسة القادة بالمنيا ، والعديد من قيادات مركز سمالوط

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، واحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، مدحت موريس مدير ادارة الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ إدارة الشباب والرياضة بسمالوط بقيادة محمد شوقي .