منتخب الناشئين يتأهل لـ ربع نهائي مونديال كرة الطائرة بالأرجنتين

نجح منتخب مصر الوطني للناشئين للكرة الطائرة تحت 19 عامًا، في التأهل لدور ربع النهائي ببطولة العالم، والتي تستضيفها الأرجنتين خلال الفترة الحالية.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز على نظيره منتخب كولومبيا في دور ثمن النهائي.

نتائج منتخب مصر في البطولة

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما على نظيره منتخب كولومبيا بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي انتهت منذ قليل بعد مباراة قوية ومثيرة.

ومن المنتظر أن يضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا في ربع النهائي بعد غد الخميس، مع الفائز من مباراة صربيا وإيران والتي ستنطلق بعد قليل.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور ال16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط جمعها بالفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة واحدة متساويا مع منتخب أمريكا صاحب المركز الأول بالمجموعة.

وتواجد منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عام، في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار منتخبات الأرجنتين، و أمريكا، و صربيا، و كوستاريكا.

قائمة المنتخب المصري

ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

كما يرأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ويقود المنتخب فنيا أحمد الدرديرى وحسام الدين مصطفى مدربا عاما وعمرو محمد طه طبيب الفريق وسعيد أحمد المحلل الفني.