محافظ الغربية يشهد انطلاق فعاليات التنمية البشرية لعمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم انطلاق عدد من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا والتي تم تنفيذها بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ، المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، المكتب الفني للمحافظ

بدأت الجولة بتفقد المحافظ تدريب العمال في مصنع غزل ٢ على الإسعافات الأولية لرفع وعي العاملين في مجال الطوارئ ومواجهة الأزمات والكوارث والتي قام بها فريق الهلال الأحمر واستكمل المحافظ جولته بتفقد الندوة التي قام بها المجلس القومي للمرأة للعاملات بمصنع الملابس والتي لاقت ترحيبا كبيرا وتفاعلا من الحضور مع المحتوى التوعوي، ورغبة الحضور في استمرار هذه الأنشطة التوعوية

بالإضافة إلى تفقد التدريبات بمصنع السجاد والتي أشاد بها معبرا عن فخره بما يقدمونه من منتجات رائعة

وتابع المحافظ جولته بتفقد الفاعليات بمشاركته الندوة الكبرى التي قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق، والمهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بالصندوق، الدكتور محمد مصطفى خبير السموم ضمن برنامج التوعية من أخطار المخدرات والذي يستهدف ١٤ ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ووجه محافظ الغربية الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على جهودهم الواضحة داخل محافظة الغربية

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الفاعليات الخدمية التي تقدم للعاملين بالشركة وأسرهم والتي ضمت تلقي طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالي وتنفيذ عدد من الندوات التوعوية عن السلامة والصحة المهنية والتعامل مع المخاطر داخل بيئة العمل، تلقي طلبات الدعم الاجتماعي لأسر العمال والمواطنين وتلقي طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة، الطلبات التعليمية المختلفة.

وذلك بمشاركة مديري المديريات الخدمية وكبار الجمعيات الأهلية وفي السياق ذاته تفقد المحافظ ما قامت به الهيئة العامة لتعليم الكبار من عقد امتحانات فورية للعاملين للحصول على شهادات محو الأمية بالإضافة إلى فتح فصول تعليمية للعمال.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية مؤكدا على استمرارها حتى نهاية الأسبوع للاطمئنان على صحة جميع العاملين بالشركة وأسرهم وضمت القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر-- الرمد الأنف والأذن- المسالك البولية- تنظيم الأسرة العظام، ويجري الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية، ومعمل الدم والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج لمستشفى المحلة العام كما تم تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمترددين على القافلة كما قام المحافظ بتفقد فاعليات مبادرة سلامة قلبك للكشف على الأطفال والتي تهدف للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية

وقام محافظ الغربية بتوزيع هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال وأهالي العمال وسط أجواء سادتها حاله من الفرحة والزغاريد، مشيرا إلى أن هدية الرئيس للأطفال هي تعبير عن الحالة الرائعة التي نعيشها في جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك وحرص الرئيس ودعمه الدائم للعاملين.

وتابع رحمي جولته بتفقد العربات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية والشركة الوطنية والمخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنوعت بين سيارات لبيع السلع الغذائية وبيع اللحوم والأسماك.

وأعرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج عن سعادتهم البالغة باهتمام القيادة السياسية بهم موجهون الشكر لفخامة الرئيس على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم.

واختتم محافظ الغربية الفاعليات بتفقد الدورات التدريبية الخاصة باللغات والبرمجة التي تقدمها مديرية التربية والتعليم لأبناء العاملين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج