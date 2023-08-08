أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف، لافتًا إلى أن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج هذا العام كان بمثابة «حوار من القلب»، مؤكدة فخرها بما لمسته من نتائج إيجابية خلال التعاون أبناء الوطن في الخارج مع بلادهم لدعم جهود التنمية.

ووعدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمواصلة العمل ليل نهار للتغلب على أية صعوبات قد تواجه المصريين في الخارج، لافتة إلى تشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة العائدين من مناطق الصراع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية تحركت بشكل فوري عقب أزمات «روسيا وأوكرانيا» وزلزال «تركيا وسوريا» للوقوف على احتياجات المصريين في الخارج وتأمينهم، كما تابعت استغاثات فقدان مصريين في السعودية عقب أداء الحج وتبين وفاتهم، ليتم دفنهم بالأراضي المُقدسة بناءً على رغبة ذويهم.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أهمية تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية، والاستفادة بالشهادات ذات العائد المرتفع التي تتيحها البنوك المصرية المختلفة.

وكانت قد نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الإثنين الماضي، أكبر نسخ مؤتمرات المصريين في الخارج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، بمشاركة وزارية موسعة، مع انعقاد جلسات تناولت مختلف الجوانب التي تُهم المصريين في الخارج